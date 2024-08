Piantedosi, cultura responsabilità contro gli incidenti stradali

"Dobbiamo insistere e proseguire sul versante educativo per contenere la tragedia degli incidenti stradali mortali che vedono vittime soprattutto i giovani": il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - intervenuto a Pietrastornina al tradizionale appuntamento estivo con la raccolta straordinaria di sangue e plasma di DonatoriNati e PetraStrumilia - ha ricordato che "gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei giovani tra i 18 e i 24 anni".

Piantedosi ha sottolineato l'impegno della Polizia di Stato sul versante della prevenzione: "dall'inizio dell'anno, abbiamo incontrato 600 mila automobilisti per far crescere la cultura della responsabilità e della consapevolezza: il governo, come abbiamo ricordato al Meeting di Rimini con il ministro Salvini - ha aggiunto Piantedosi - molto sta facendo per il miglioramento e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e nel potenziamento dei controllo. Con il contributo della società civile - ha concluso - possiamo incidere per affermare la cultura della responsabilità".



