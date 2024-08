Nuovo sopralluogo degli inquirenti a casa di Sharon Verzeni

Nuovo sopralluogo dei carabinieri questa mattina nella casa di via Merelli, a Terno d'Isola, dove viveva Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre camminava per strada.

Al sopralluogo è presente anche il compagno Sergio Ruocco, che già ieri mattina si era presentato con i militari a casa. Il compagno della vittima non è indagato. Stamattina anche il padre di Sharon ha raggiunto il comando provinciale dell'Arma, dove è però rimasto per poco.



