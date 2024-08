Cacciatore trovato morto durante battuta in montagna in Friuli

Un uomo, di 65 anni, di Udine, è stato trovato privo di vita durante una battuta di caccia a Moggio Udinese. E' accaduto nel pomeriggio di ieri.

L'allarme è stato lanciato da alcuni escursionisti che hanno notato la salma a quota mille metri, in località Jama, non lontano da alcuni stavoli. La vittima , morta probabilmente per un malore, era vestita da cacciatore e aveva con sé un fucile.

L'elisoccorso regionale ha portato sul posto il medico, che ha constatato il decesso, poi è intervenuto un secondo elicottero sanitario che ha provveduto al recupero della salma.

Sul posto, assieme ai tecnici del Cnsas della locale stazione, hanno operato anche i militari della Guardia di Finanza.



