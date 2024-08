Sharon, durato 15 minuti il sopralluogo in casa con compagno

È durato meno di un quarto d'ora il sopralluogo dei carabinieri nell'abitazione di Sharon Verzeni, questa mattina a Terno d'Isola in via Merelli: con loro c'era anche il compagno Sergio Ruocco. La casa è sotto sequestro dalla notte dell'omicidio e Ruocco vive da allora con i genitori di Sharon a Bottanuco. "Le motivazioni dell'accesso sono coperte da doveroso riserbo investigativo", spiegano i carabinieri in una nota sottolineando che Ruocco era presente come "proprietario dell'immobile". Probabilmente sono state verificate sul posto alcune informazioni raccolte durante gli interrogatori dello stesso Ruocco e degli altri familiari, nei giorni scorsi.

I carabinieri precisano anche che Ruocco non è stato di nuovo interrogato e che la sua posizione non è cambiata: non è indagato.



