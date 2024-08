Schiaffo dopo festa, pace tra il capogruppo e il baby segretario

La foto l'hanno scattata sul "luogo del delitto": quel Parco Valente di Sora che alle 4 del mattino li ha visti diventare protagonisti di un caso politico sempre più imbarazzante a causa del video che mostra l'avvocato Federico Altobelli (capogruppo di Fratelli d'Italia in città) rifilare un ceffone a Filippo Mosticone, Segretario locale di Gioventù Nazionale e componente dell'associazione Sorani Fuorisede che riunisce i giovani della città che hanno lasciato Sora per frequentare gli studi.

Il capogruppo non aveva negato l'evidenza e di fronte alle immagini aveva spiegato di averlo fatto per esasperazione: alle 4 del mattino, dopo l'ennesima notte insonne per via dei 45 eventi estivi organizzati nel Parco con musica a tutto volume dal primo pomeriggio fino alle 2 della notte. Ai ragazzi aveva detto che era inaccettabile il chiasso che stavano facendo a quell'ora, s'è sentito preso in giro da uno di loro che gli batteva le mani ed è partito rifilandogli uno schiaffo. "Non ce l'avevo con lui ma con la maleducazione che in quel momento rappresentava e con un'amministrazione che sta rendendo impossibile la vita ai cittadini".

In poche ore il caso è uscito dai confini locali. È arrivato sul tavolo del Coordinatore provinciale Massimo Ruspandini, del regionale Paolo Trancassini e del Responsabile Nazionale Organizzazione Giovanni Donzelli. Che hanno preteso un immediato chiarimento. Così, intorno alle 22 di questa sera l'avvocato Altobelli e Filippo Mosticone si sono visti al Parco Valente e stretti la mano. La foto che li ritrae è stata postata sui loro social, con la scritta "Il dialogo è sempre la cosa migliore".





