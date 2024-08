Previsto superamento soglia attenzione ozono a Trieste

Come indicato nel Piano di Azione Comunale e per contenere gli effetti delle alte concentrazioni di ozono (O3) in atmosfera il Comune di Trieste ha comunicato che, in base alle previsioni di oggi di ARPA-FVG è prossimo un innalzamento e quindi superamento della soglia di attenzione (120 microgr/mc) di ozono atmosferico nel territorio comunale, a partire da sabato prossimo 24 agosto sino a domenica 25 agosto compresa.

La cittadinanza e in particolare le fasce più sensibili della popolazione sono dunque invitate ad adottare le precauzioni per limitare l'esposizione all'inquinante con le modalità indicate dall'Azienda sanitaria n.1 Triestina del 3/1/2013. I soggetti sensibili all'esposizione dell' ozono sono bambini, anziani e chi svolge intensa attività fisica all'aperto, come lavoratori e sportivi. Sono particolarmente a rischio asmatici e persone con patologie polmonari e cardiologiche. In generale, quando le concentrazioni superano i 120 microgr/mc, è consigliabile ridurre le esposizioni all'ozono, ad esempio ventilando gli ambienti domestici nelle ore più fresche della giornata o cercando di svolgere i lavori pesanti o le attività sportive al mattino o in serata. Anche una corretta alimentazione, ricca di antiossidanti, può contribuire a sopportare meglio gli effetti dell'esposizione all'ozono.





