Morto D'Ettore, era il garante nazionale per i detenuti

E' morto, a causa di un malore, Felice Maurizio D'Ettore, 64 anni, attuale Garante nazionale dei detenuti ed ex parlamentare nelle fila di Fratelli d'Italia. In base a quanto si apprende D'Ettore è deceduto in Calabria dove si trovava in vacanza con la famiglia.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con tutti i suoi collaboratori, "manifesta il più profondo cordoglio per la perdita incolmabile di D'Ettore. "Ne ricorda con commozione l'integrità morale e la grande preparazione intellettuale, manifestata anche nella sua ultima funzione quale Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - afferma in una nota -. Tutti ci stringiamo commossi attorno alla famiglia con l'affetto più profondo e la gratitudine per tutto quello che ci ha dato".



