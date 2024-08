Bayesian: superstiti si affidano a studio legale britannico

I superstiti del naufragio della Bayesian, secondo quanto apprende l'ANSA, hanno scelto di farsi seguire nella vicenda giudiziaria da una importante compagnia legale inglese. Al momento sembrerebbe che non abbiamo né accettato né vagliato l'opzione di una consulenza legale da parte di esperti italiani. Tra i sopravvissuti al naufragio figura anche Angela Bacares, 57 anni, moglie di Mike Lynch, l'imprenditore il cui corpo è stato trovato tra quelli recuperati dai sommozzatori dei Vigili del fuoco all'interno del relitto. E' lei la responsabile della società Revtom Ltd, proprietaria del Bayesian, gestita dal broker nautico Camper e Nicholsons, che, in una eventuale vicenda giudiziaria sarebbe coinvolto.

Intanto al momento sono cinque le salme recuperate dal relitto dello yatch che si trova a 49 metri di profondità, nelle acque antistanti Porticello. I sommozzatori dei Vigili del fuoco sono alla ricerca dell'ultimo corpo tra i dispersi che manca all'appello, ossia quello della figlia diciottenne dell'imprenditore Mike Lynch, Hannah.

I corpi al momento sono stati portati in parte al Policlinico di Palermo ed in parte al cimitero dei Rotoli. Non è ancora stata disposta l'autopsia che dovrebbe essere affidata ai medici legali del Policlinico di Palermo. In questo caso gli eventuali indagati nell'inchiesta condotta dalla Procura di Termini Imerese dovrebbero nominare dei periti di parte.



