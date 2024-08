Sos pini di Fregene, lanciata 'campagna' per nuovi alberi

Una Campagna per acquisire fondi destinati all'acquisto di alberi da piantumare nella Pineta monumentale "Federico Fellini" o lungo le strade di Fregene. E' quella lanciata dall'Associazione 'Autonomia da Fiumicino' che, da mesi rende noto, a tutti i livelli - Ministero dell'Ambiente, Presidente della Regione Lazio, Assessorato Ambiente della Regione Lazio, Comune di Fiumicino ed altre Istituzioni nazionali - "lo stato di degrado ed abbandono, in cui versano a Fregene, sia la Pineta Monumentale che la Lecceta, al di là di qualche sporadico e momentaneo intervento di pur minima manutenzione". "Per sensibilizzare le Istituzioni, i cittadini ed i turisti su questo importante problema, abbiamo realizzato delle magliette (con una foto dei pini e lo slogan 'Perchè non salviamo i nostri pini e la nostra pineta?') il cui il ricavato di ogni singola donazione sarà destinato all'acquisto di alberi di pino giovani da piantumare in Pineta, la più antica del Mediterraneo, esistente da 380 anni, o comunque lungo le strade di Fregene.

"Chiediamo sia fatto di tutto per far rinascere la pineta - prosegue l'Associazione - E' necessario unire le forze di tutti, con i Comitati spontanei, con la Cittadinanza e con i turisti, in questa nobilissima iniziativa, che nel caso si trasformerà in battaglia, per ripristinare quanto prima l'ambiente naturale più consono alla storia ed alle tradizioni di Fregene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA