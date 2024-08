Materasso bruciato in cella al Beccaria, ancora tensione

Cinque agenti di Polizia penitenziaria e tre detenuti sono stati portati in ospedale per una leggera intossicazione, un agente anche per aver ricevuto un colpo alla testa, la notte scorsa al carcere minorile Beccaria di Milano dove in una cella, intorno all'una, è stato bruciato un materasso.

Secondo quanto ricostruito, dopo l'incendio una ventina di detenuti di quel reparto sono stati portati in cortile per precauzione e vi sono stati disordini durante i quali l'agente ha ricevuto un colpo alla testa.

La calma è tornata quando sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri del Nucleo radiomobile ed equipaggi della Volante in aiuto.

Cinque i mezzi dei vigili del fuoco che hanno avuto ragione della fiamme in breve tempo.



