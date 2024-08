Balneari: aperta gara per concessioni a Lignano Sabbiadoro

Con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale (BUR) del relativo avviso, è stata aperta oggi la gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali di Sabbiadoro.

Si tratta, come spiega in una nota stampa il Vicesindaco Manuel Massimiliano La Placa, di 17 concessioni tra stabilimenti balneari, bar e ristoranti e circa 31 ettari di arenile di Sabbiadoro. E' "tutto a gara da oggi fino al 7 ottobre, con affidamenti di durata massima di 15 anni, da assegnare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" per "favorire la presentazione di progetti di peso per la nostra spiaggia". La Placa parla di un contesto "normativo e giurisprudenziale molto complesso e seriamente aggrovigliato, con i Comuni lasciati in prima linea con tempistiche strette, in assenza di quei decreti e di quelle norme di completamento della materia che da lungo tempo avrebbero dovuto giungere dai vari Governi rimasti inerti". Il vicesindaco ricorda che "a ottobre 2023 eravamo già pronti a predisporre i bandi" e che "le pesanti conseguenze delle mareggiate di novembre ci hanno posto davanti alla necessità di prorogare le scadenze" per "procedere con il ripristino dell'arenile".

Sono interessati dalle gare gli stabilimenti balneari e i pubblici esercizi attualmente in gestione a Li.sa.gest e Ge.Tur , Lido del sole, Bagno Italia, Il Gabbiano, Bagno Lignano, Portofino, Ausonia, Lido City, La Sacca (anche il ristorante), Il giardino e Punta Faro (anche il bar). E ancora il bar Frecce Tricolori, la struttura ludica Mela Gaya e il noleggio natanti Doggy Beach. L'avviso di selezione e i relativi allegati sono disponibili da oggi sul sito https://comune.lignano-sabbiadoro.ud.it/ amministrazione/documenti-e-dati/ amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e su https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html



Riproduzione riservata © Copyright ANSA