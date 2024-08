Smottamento e sottopassi allagati,statale Pesaro ancora bloccata

Statale adriatica ancora interrotta per uno smottamento franoso all'altezza dell'istituto agrario di Villa Caprile. I mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile stanno liberando la strada dal fango e ci vorranno ancora qualche ora. Il traffico viene deviato su vie parallele, Intanto quasi tutti i sottopassi della città sono invasi dall'acqua per l'impossibilità degli scarichi di ricevere l'acqua caduta dalle 3 della notte fino alle 11 di oggi.

Almeno 30 gli interventi dei vigili del fuoco per asciugare strade e scantinati, nella fascia che va dal casello autostradale al quartiere di Santa Maria delle Fabbrecce. Il sindaco Andrea Biancani, l'assessora Mila Della Dora e il presidente del Consiglio comunale con delega alla Protezione civile Enzo Belloni spiegano: che "gli operatori del centro operativo e la Polizia locale sono al lavoro dalle 5 di stamattina nella zona di Villa Caprile «interessata da un distaccamento di terra proveniente dal terreno della scuola che ha causato detriti sulla SS16. Per consentire le operazioni di pulitura, la Statale Adriatica è chiusa al traffico in direzione sud-nord all'altezza di via Milano fino a Santa Maria delle Fabbrecce. Presenti gli agenti della Polizia locale sul posto per deviare la circolazione su via Gagarin".

La bomba d'acqua ha causato alcuni problemi al Centro sociale di Vismara, allagati i sottopassi di Madonna di Loreto, via Milano, via Rossi, via Gradara e quello ciclopedonale di San Decenzio. Rami caduti per la bomba d'acqua anche su molte strade, ma i vigili del fuoco stanno liberando in queste ore molte strade provinciali rimaste bloccate. I danni provocati dal maltempo sono ancora da quantificare anche se non appaiono gravi.



