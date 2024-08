In fuoristrada precipita dal sentiero, morto un pilota di Formula 3

È stato recuperato questa mattina da volontari e forze dell'ordine il corpo senza vita del 40enne romano, precipitato nella notte in un burrone sul monte Genzana, nel sentiero che collega il piano delle cinque miglie con Frattura, frazione di Scanno.

La vittima si chiamava Luca Persiani, 40enne, originario di Albano Laziale, noto pilota di Formula 3000. Ha gareggiato in serie come International Formula Master e Eurocup Formula Renault 2.0.

Dopo l'escursione sul Genzana, dove si era recato per godersi il tramonto, sarebbe dovuto ripartire per gli Stati Uniti dove lavorava.

Le operazioni di recupero, visto il maltempo, si sono concluse solo questa mattina mentre sono ancora in corso le operazioni di rimozione del mezzo che è precipitato per seicento metri in un burrone.



