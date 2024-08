Gnv Majestic ancora in navigazione, arrivo a Genova per le 12

E' ancora in navigazione la motonave Gnv Majestic, partita da Barcellona con destinazione Genova. La nave avrebbe dovuto arrivare ieri mattina alle 7 ma a causa di un'avaria a un motore sta navigando a 11 nodi di velocità (20 km/h) contro i 20 di crociera, in condizioni di vento e mare favorevoli.

Con una nota emessa ieri sera, Gnv ha confermato "l'avaria che ne sta rallentando la navigazione. La riparazione, già programmata dalla Compagnia con il coinvolgimento delle ditte specializzate, avverrà immediatamente all'arrivo a Genova" previsto per le ore 12 di oggi. La nave attualmente sta costeggiando e si trova al largo di Albenga (Savona).



