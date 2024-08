Tumore non diagnosticato, Emiliano chiede ispezione in ospedale

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha disposto un'ispezione del Nucleo Ispettivo Regionale Sanità, nell'ospedale di Galatina.

"Secondo quanto si è appreso - spiegano dalla Regione - una donna residente nel Salento, che si era recata nel pronto soccorso lamentando vomito e insistenti dolori addominali che le impedivano anche di nutrirsi, era stata rinviata a casa senza altri accertamenti diagnostici. La donna, all'indomani, si era nuovamente recata, accompagnata dalla figlia, al pronto soccorso, ma a quello di Scorrano dove, dopo una Tac, era stato diagnosticato un tumore all'altezza dell'intestino non noto alla paziente e per questo era stata ricoverata e operata d'urgenza".

"Ho deciso - spiega Emiliano - di chiedere al Nirs se a Galatina siano stati seguiti tutti i protocolli e i regolamenti, perchè in caso contrario possano essere presi tutti provvedimenti sia contro chi abbia eventualmente sbagliato, sia perchè casi del genere non avvengano più. Tuttavia voglio comunque ringraziare i sanitari dell'ospedale di Scorrano per la loro attenzione e professionalità. Proseguiamo a seguire con attenzione ogni segnalazione valida e cerchiamo di non far restare solo nessuno".



