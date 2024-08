Spara alla moglie e si uccide, morta anche la donna

Ha sparato alla moglie e poi si è ucciso. L'omicidio-suicidio si è verificato a Collegno, alle porte di Torino, in piazza della Repubblica davanti al municipio della città. Un ottantenne ha colpito la moglie coetanea con una pistola a tamburo che - come hanno accertato i carabinieri - era detenuta irregolarmente, quindi si è voltato e ha puntato l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. La donna è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Rivoli.

La coppia abitava poco distante e, secondo le testimonianze, ha raggiunto la piazza a piedi. Per i carabinieri l'omicidio è riconducibile a questioni di carattere familiare.



