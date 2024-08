Lieve scossa di terremoto sull'Appennino forlivese

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata la scorsa notte sull'Appennino forlivese, magnitudo 3 a circa 36 km di profondità. Il sisma è avvenuto all'1.30 di lunedì, con epicentro a 3 chilometri da Galeata e non distante dai comuni di Civitella di Romagna, Santa Sofia e Rocca San Casciano. Al momento non risultano danni a persone o abitazioni.

Sono seguite due lievi repliche, entrambe di magnitudo 1.5, alle 3.43 e alle 3.56.

La stessa zona era stata colpita, lo scorso 18 settembre 2023, da un forte sisma di magnitudo 4.9, che aveva causato gravi danni in diverse località del forlivese.



