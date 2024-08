Fvg Pride il 31 agosto a Lignano Sabbiadoro, corteo e festa

E' in programma il 31 agosto a Lignano Sabbiadoro il 5/a Fvg Pride, la manifestazione della comunità Lgbtqia+ organizzata per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su tutele legali e diritti ancora loro negati, dal matrimonio alla tutela di tutte le famiglie senza distinzioni, fino alla depatologizzazione di persone transgender e intersessuali, e sugli altri temi del manifesto stilato attraverso diverse assemblee pubbliche, che comprende diversi argomenti di carattere politico e sociale. Tra questi anche la Palestina libera dall' occupazione israeliana, hanno spiegato oggi la presidente di Fvg Pride, Alice Charuttini, e la vicepresidente, Ambra Canciani.

"Un tema, quello della Palestina libera - ha detto la presidente - che pensiamo possa essere stato la ragione principale del no al patrocinio ricevuto dal Comune di Lignano Sabbiadoro, la cui sindaca, però, ha voluto prima incontrarci, ascoltarci e discutere con noi. Sul versante degli altri patrocini non ci sono pervenuti ancora né dal Comune di Udine, né dalla Regione. Neppure le 3 edizioni precedenti del Fvg Pride, tranne quella di Udine del 2017 - ha ricordato - hanno ricevuto il patrocinio da parte dalle amministrazioni".



