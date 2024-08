Circolazione dei treni sospesa a Roma Termini, trovato il corpo di una donna

La circolazione dei treni a Roma Termini è sospesa dalle 16.15 per accertamenti dell'Autorità giudiziaria dopo che è stato constatato il ritrovamento di un morto. E' quanto riporta il sito Infomobilità di Trenitalia.

Il cadavere ritrovato, che ha portato alla sospensione della circolazione dei treni nei binari dall'uno al dieci. è di una donna, al momento non ancora identificata.

I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi e alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 90 minuti.

Alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati tra Roma Tiburtina e Napoli via Roma Prenestina e non fermare a Roma Termini. I passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Anche i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare ritardi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA