Sisma 2017, mercoledì a Casamicciola le commemorazioni

Sette anni dopo Casamicciola non dimentica il sisma, la scossa che la sera del 21 agosto 2017 provocò due morti e 40 feriti lesionando molti edifici.

Mercoledì prossimo il comune isolano ed il Commissariato Straordinario alla Ricostruzione hanno organizzato due commemorazioni in occasione dell'anniversario di quel terremoto: la prima si terrà nel primo pomeriggio, presso la sala consiliare di Casamicciola, e vedrà la partecipazione oltre che dei sindaci ischitani e delle autorità anche del nuovo Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano.

Ciciliano arriverà ad Ischia in mattinata ed effettuerà un sopralluogo delle aree dell'isola colpite dal terremoto del 2017 e dalla alluvione del 2022 accompagnato dal commissario Giovanni Legnini e dal sindaco Giosi Ferrandino.

Alle 18.00 poi la commemorazione religiosa, in ricordo delle due vittime del sisma, con una messa solenne celebrata dal vescovo di Ischia e Pozzuoli monsignor Carlo Villano, nella basilica di Santa Maria Maddalena che sorge a poche centinaia di metri di distanza dall'epicentro dei terremoti che hanno colpito Casamicciola nel 1883 e poi sette anni fa



Riproduzione riservata © Copyright ANSA