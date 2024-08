L'Arezzo calcio giocherà con immagine della Madonna sulla maglia

L'Arezzo calcio giocherà il prossimo campionato di serie C con l'effigie della Madonna del Conforto sulle maglie. E' la patrona della diocesi di Arezzo e protettrice dai terremoti verso la quale è rivolta una larga devozione popolare sentita in molte parti del Centro Italia, non solo nell'Aretino.

"Abbiamo proposto nella realizzazione delle maglie dell'Arezzo, sia lo scorso anno che quest'anno, un omaggio ai simboli religiosi della città, nel segno di una devozione che anche personalmente mi appartiene - spiega Francesca Manzo, figlia del patron della società amaranto, Guglielmo Manzo - La Madonna del Conforto è un simbolo identitario di Arezzo, è l'icona più venerata e radicata in tutto il territorio aretino.

Ci sembra una scelta che lega sempre più la società e, dunque, la squadra di calcio alla città". L'iniziativa è stata annunciata oggi. L'effigie della Madonna del Conforto sulle maglie piace al vescovo Andrea Migliavacca, ma il video girato in Duomo con una modella davanti all'altare dedicato all'icona mariana, no. Così ha ottenuto dalla società amaranto di rimuoverlo. Dal Perù, dove è in pellegrinaggio, il vescovo Migliavacca, subito informato dalla curia, è intervenuto facendo sapere di essere "ben lieto" che la maglia dell'Arezzo riporti la grande devozione mariana degli aretini. Ma allo stesso tempo ha considerato le immagini fatte in cattedrale come inopportune rispetto alla portata fortemente simbolica dell'accostamento della Madonna del Conforto alla squadra di calcio cittadina.



