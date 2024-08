Allerta arancione per temporali su alture centro-occidentali E-R

Allerta arancione per temporali, nella giornata di domani, sulla montagna e sulla collina del Piacentino, del Parmense, del Reggiano e del Modenese. A disporla - dalla mezzanotte di oggi a quella di domani -.sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale che fissano invece una allerta gialla per il resto dell'Emilia-Romagna.

Nella giornata di domani, viene evidenziato, sono attese condizioni favorevoli allo sviluppo di forti temporali sui rilievi centro-occidentali, con precipitazioni suscettibili di generare frane sui versanti e innalzamenti nella portata dei fiumi. Per questo sulle alture piacentine, parmigiane, reggiane e modenesi è stata disposta anche una allerta gialla per criticità idrogeologica.



