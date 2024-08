West Nile, morto dopo aver contratto il virus nel Ravennate

Dopo venti giorni di agonia, un uomo di 78 anni è morto a Russi (Ravenna) nella notte tra lunedì e martedì dopo aver contratto l'infezione dal virus West Nile.

Si chiamava Roberto Ronconi era un appassionato fotografo ed aveva cominciato ad accusare i primi sintomi a metà luglio. Ne dà notizia il Resto del Carlino di Ravenna.

Si tratta della seconda vittima in Emilia-Romagna. Dieci giorni fa era morto un uomo di 89 anni che aveva contratto il virus a Carpi.

Nei giorni scorsi l'Emilia-Romagna ha deciso di alzare il livello di prevenzione, con trattamenti disinfestanti adulticidi, con cadenza settimanale, fino al 30 settembre nelle strutture socioassistenziali e negli ospedali nei Comuni dove è più elevata la circolazione del virus e interventi straordinari preventivi in occasione di manifestazioni con molte persone nelle ore serali in aree all'aperto.



