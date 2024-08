Protesta contro il turismo 'mordi e fuggi' in Alto Adige. La scorsa notte, alla stazione a monte della funivia che collega Bolzano con la località di Sopra Bolzano ignoti hanno verniciato sull'asfalto, proprio all'ingresso dell'impianto, una corsia preferenziale con la scritta "priority". Da tempo, infatti, residenti e pendolari lamentano lunghe attese per accedere alla cabinovia a causa della massiccia presenza di turisti che affollano il capoluogo e colgono l'occasione per salire in quota e vedere la città dall'alto.

Un segnale di insofferenza che si aggiunge ad alcune scritte trovate sulla cartellonistica e sulle rocce lungo diversi sentieri dell'Alto Adige. Residenti e pendolari chiedono una corsia preferenziale e nei giorni scorsi lungo i sentieri sulle Dolomiti. Gli operatori turistici, considerata l'importanza del settore a livello economico, difendono invece la presenza di vacanzieri sul territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA