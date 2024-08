Meloni posta foto in piscina, 'buon Ferragosto a tutti!'

"Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti!". E' il messaggio postato su Facebook dalla premier Giorgia Meloni a corredo di una foto di lei nella piscina della masseria Beneficio a Ceglie Messapica in cui è in vacanza da giorni, mentre solleva sua figlia Ginevra dall'acqua.

In vacanza con la premier Meloni da domenica in provincia di Brindisi ci sono anche sua sorella Arianna con il marito, il ministro Francesco Lollobrigida, e il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. In masseria anche Andrea Giamburno, l'ex compagno della presidente del Consiglio.

La premier sta trascorrendo le sue giornate nella tranquillità della struttura immersa tra gli ulivi.



