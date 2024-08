Incendio boschivo sulle Alpi Apuane, evacuazioni in quota

Aereo Canadair in azione sulle Apuane per spegnere l'incendio di boschi e vegetazione scoppiato nella notte e che sta colpendo i crinali del Monte Matanna (1.317 mt). L'aereo della protezione civile è di rinforzo alle squadre di terra e per gli sganci sulle fiamme si rifornisce di acqua nel mare davanti alle spiagge della Versilia.

Nella notte evacuate case, a scopo precauzionale, nel piccolo borgo di Corogno dove soggiorna in vacanza un gruppo di persone. Sono stati portati via quattro adulti e tre bimbi. La località era raggiungibile solo a piedi poiché l'incendio di bosco poteva diventare un pericolo per le persone. La squadra dei vigili del fuoco ha percorso a piedi un sentiero (il 112 anello del Cai) e dopo un'ora di camminata hanno raggiunto il gruppo e lo hanno evacuato in sicurezza. L' intervento è stato fatto con il personale del Soccorso alpino (Sast) e si è concluso nella notte. Sulle Apuane ci sono anche tanti escursionisti che vi trascorrono la notte specie sul Monte Prana (oltre 1.200 metri sul livello del mare). Il rogo da distanza si presenta come una striscia di fuoco tra il Monte Matanna (1.317 metri) e il Colle della Prata (circa 1.100). La linea del fuoco è visibile dai natanti al largo nel Mar Tirreno.

Il nuovo incendio è partito da Foce del Termine (938 metri) ed è risalito in quota.



