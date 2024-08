Torture in Questura a Verona, in 18 rischiano il processo

Sono 18 gli agenti che rischiano di finire a processo a Verona al termine dell'inchiesta sulle presunte torture, lesioni e maltrattamenti in Questura nei confronti di indagati affidati loro in custodia, perlopiù tossicodipendenti o stranieri senza fissa dimora. A loro è stato notificato l'atto di conclusione indagini da parte della Procura scaligera.

Tra le altre accuse, devono rispondere a vario titolo anche di falso in atto pubblico e abuso del ruolo. Nel giugno 2023 erano stati arrestati cinque poliziotti reputati il gruppo responsabile dei pestaggi in Questura; nel mirino dei magistrati finirono altri 17 loro colleghi che avrebbero 'chiuso gli occhi' di fronte alle violenze.

I sostituti procuratori Carlo Boranga e Chiara Bisso hanno escluso dall'elenco Federico Tomaselli, la cui posizione, come quella di un altro agente, è mutata e preluderebbe all'archiviazione. Tra gli indagati per tortura vi sono Filippo Failla Rifici, Roberto Da Rold e un terzo non più in servizio; altri due indagati, Loris Colpini e Alessandro Migliore, sono sotto processo con giudizio immediato.

Per molti di loro era stata chiesta la sospensione dal servizio, misura in parte accolta, per alcuni annullata o ridotta in appello dal Riesame. Alla fine sono rimasti 18 quelli per i quali la Procura si appresta a chiedere il rinvio a giudizio.

Botte e umiliazioni oltre all'uso non giustificato della forza, comportamenti degradanti: questo il quadro sul quale l'accusa vuole fare luce fino in fondo dopo aver indagato sui modi ai quali venivano sottoposti alcuni fermati una volta condotti in Questura.

Il reato più grave, la tortura, era stato contestato a Filippo Failla Rifici, Roberto Da Rold. La stessa accusa era stata mossa anche agli agenti Loris Colpini e Alessandro Migliore, già a processo davanti ad un altro collegio dopo che per loro la Procura a novembre aveva chiesto il giudizio immediato essendo gli unici, all'epoca, ancora sottoposti a misura.

L'indagine, come aveva sottolineato all'epoca il procuratore della Procura scaligera Raffaele Tito, era stata condotta da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della stessa Polizia di Stato, "a riprova - aveva aggiunto - di un'incondizionata e perdurante fiducia nella Questura di Verona". E sempre nei giorni della bufera il Questore Roberto Massucci aveva inviato una lettera a tutti gli agenti per invitarli a rinserrare le fila, parlando della Questura come "grande famiglia".

Nella lettera Massucci si diceva inoltre "certo di poter contare sulla collaborazione di tutti nell'essere sempre attenti ai colleghi in difficoltà , ma soprattutto nel dimostrare con l'impegno quotidiano, la consapevolezza del ruolo e il senso del dovere, il valore non scalfibile dell'essere poliziotti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA