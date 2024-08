Siena, arrestato piromane sospettato di nove incendi nel Chianti

Arrestato e messo ai domiciliari dai carabinieri forestali di Siena il presunto piromane di vari incendi avvenuti nel Chianti, nella zona di Gaiole. L'arresto c'è stato ieri pomeriggio lungo la provinciale 73/B quando i Forestali hanno trovato l'uomo, un italiano di mezz'età che abita in zona, mentre appiccava il fuoco ai margini di un bosco.

Dare fuoco dal bordo strada è la caratteristica che si ripete nei vari episodi indagati dall'Arma. Ora, però, i Forestali sospettano gravemente che sia lui il presunto responsabile di nove incendi dal mese di luglio lungo le strade che da località Nusenna vanno verso Castagnoli, luoghi che sono in aree fittamente coperte da boschi. E' sospettato anche di un vasto incendio del 30 luglio scorso per cui fu necessario dispiegare numerose squadre antincendio, tre elicotteri ed un Canadair della protezione civile.

Per le indagini sui roghi boschivi precedenti, i Forestali hanno raccolto le testimonianze di passanti, esaminato immagini delle telecamere, trovato che veniva usata la stessa tecnica d'innesco in tutti gli eventi e la presenza dello stesso veicolo nella zona. Gli indizi sono stati riferiti alla procura della Repubblica di Siena e pertanto erano subito predisposti servizi di pedinamento di un soggetto verso cui gli elementi raccolti conducevano. Ieri tale attenzione è stata ripagata proprio mentre l'uomo stava cercando di causare un nuovo incendio. I Forestali lo hanno notato gettare dal finestrino della sua auto, nella vegetazione secca e altamente infiammabile a bordo strada, un foglio di carta di giornale a cui aveva dato già fuoco, quindi lo hanno raggiunto con i mezzi e lo hanno portato in caserma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA