Sprofonda in una voragine in un cantiere, salvato

Un uomo di 53 anni è stato salvato questo pomeriggio dopo essere precipitato in una voragine che si è aperta in un cantiere edile durante la costruzione di una casa. È accaduto in una frazione del comune di Travo, in provincia di Piacenza.

I vigili del fuoco hanno lavorato quattro ore per raggiungere l'uomo a circa sei metri di profondità. Intorno alle 19 sono riusciti a raggiungerlo e a salvarlo. Il 53enne è stato poi trasportato in eliambulanza all'ospedale di Parma per accertamenti ma non si trova in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri per le indagini. L'area del cantiere è stata sequestrata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA