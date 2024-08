Rapina violenta in spiaggia a Torre Lago, 2 feriti uno è grave

Due gitanti feriti in una rapina violenta subita mentre lasciavano la spiaggia tra Torre del Lago (Lucca) e Vecchiano (Pisa) dopo una giornata al mare. Uno è in gravi condizioni all'ospedale. Li ha colpiti verso le 20 di lunedì uno straniero che si è avvicinato in bicicletta per portar via zaino e tenda. I due hanno tentato di difendersi nell'aggressione ma il rapinatore, un uomo descritto di pelle scura, li ha aggrediti con violenza. I feriti sono di Massarosa (Lucca). Il più grave è un 60enne trasferito all'ospedale di Livorno dove è stato operato alla testa.

L'altro, un 52enne, è meno grave ed è stato ricoverato all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Viareggio oltre al 118.

L'allarme è stato dato da alcuni turisti stranieri ed è grazie a loro che i feriti sono stati localizzati per poter soccorrerli. A ridosso della spiaggia c'è una boscaglia con un fitto sottobosco. Polemica da parte dei familiari di una delle vittime che chiede più controlli. "E' assurda un'aggressione così grave per poter rubare solo cose che non hanno nessun valore", hanno detto. Indagini per individuare l'autore della rapina.



