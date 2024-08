Pestato 13enne nel Brindisino, permanenza in casa per 3 minori

Tre minori, accusati di lesioni personali aggravate in concorso e violenza privata, sono stati sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa dai carabinieri. Gli indagati fanno parte del gruppo di minori, già denunciati, che nella serata del 30 marzo scorso a Villa Castelli, nel Brindisino, per futili motivi e per dimostrare la forza del loro gruppo, aggredirono e picchiarono un 13enne, provocandogli lesioni personali gravi alla corona dentale e il conseguente indebolimento permanente dell'organo della masticazione.

In particolare i tre, avvalendosi di altri tre minori di età inferiore ai 14 anni, quindi non imputabili, accerchiarono e aggredirono la vittima. Quest'ultima, prima fu accerchiata e uno dei minori non imputabili gli sferrò alcuni pugni al volto; poi fu colpita nuovamente con diversi pugni e schiaffi e con una serie di ginocchiate in direzione del naso e dei denti. Gli altri minori, tra cui una ragazza quattordicenne, filmarono il pestaggio e fecero in modo che la vittima non scappasse.



