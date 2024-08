Un ragazzino di 13 anni è morto in un incidente stradale a San Nicandro Garganico, nel Foggiano.

Stando a quanto si è appreso, il 13enne era alla guida di un motorino quando, per cause da accertare, ha impattato con un'auto, un'Alfa Romeo Mito. Per il ragazzino non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Il conducente dell'auto, che si è fermato a prestare soccorso, è rimasto illeso. I carabinieri indagano sull'accaduto.



