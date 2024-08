Due ciclisti sono morti questa mattina a Senigallia (Ancona) lungo la statale 16, investiti da un'automobile che si è fermata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12, all'altezza del quartiere Ciarnin, vicino al distributore del metano. Sul posto la polizia stradale e il 118.

Per le due persone, che non avevano documenti con sé e quindi non è stato possibile identificarli, non c'è stato nulla da fare.



