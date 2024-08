Esalazioni di cloro al lido di Egna, 12 persone intossicate

A causa di una reazione chimica fra due sostanze e della fuoriuscita di materiale chimico che si sono verificate nei locali tecnici del Lido di Egna, la piscina ed il vicino stadio del ghiaccio sono stati evacuati per misura di sicurezza e per 12 persone è stato necessario l'intervento del personale medico ed il ricovero all'ospedale di Bolzano. Una persona versa in gravi condizioni, due in condizioni medio-gravi, mentre le restanti nove persone hanno riportato sintomi più lievi.

Durante i lavori di riempimento dei serbatoi contenenti le sostanze di trattamento delle acque si é verificato un miscuglio che ha provocato una formazione di vapori di cloro. Le esalazioni hanno prodotto forti irritazioni ai bagnanti e al personale del lido, spiegano i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano che sono intervenuti sul posto. In collaborazione con la ditta fornitrice dei prodotti chimici, si è provveduto a pompare la sostanza mescolata in appositi contenitori. Sul posto per i rilievi necessari i Carabinieri della Compagnia di Egna e i tecnici dell'Agenzia per la tutela Aria e Ambiente. Sul posto anche il personale sanitario della Croce Bianca nonché il medico d'urgenza con il Pelikan 1 decollato dalla base di Bolzano. Oltre all'evacuazione della piscina, sono state chiuse la strada statale SS 12, per consentire ai soccorsi di essere ancora più celeri, e l'adiacente pista ciclabile.



