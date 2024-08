Dosi di droga agganciate con calamita all'auto, arrestato pusher

Un 27enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, è stato arrestato per spaccio dalla Polizia a Milano. La droga era nascosta sull'auto che utilizzava, agganciata sotto la scocca con delle calamite.

Un metodo già scoperto, in passato, dagli agenti delle 'Volanti' che non si sono fatti sviare.

La vettura è stata individuata ieri intorno alle 13 in viale Ungheria, dove è nato un inseguimento terminato in via Garavaglia, strada senza uscita, dove il conducente è sceso scappando a piedi ed entrando in un giardino condominiale, dove è stato bloccato. Sotto la scocca dell'auto abbandonata c'erano due scatoline in latta di caramelle, agganciate mediante due grosse calamite, al cui interno c'erano dieci involucri contenenti 10 grammi circa di cocaina.



