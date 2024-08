Due operai di 37 e 44 anni sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitati da un tetto. L'incidente sul lavoro è accaduto a Pisogne, nel Bresciano prima delle 9:30. Il tetto ha ceduto sotto i loro piedi, mentre stavano lavorando, e sono precipitati a terra da un'altezza di circa cinque metri.

Entrambi sono stati trasportati agli Spedali Civili di Brescia in condizioni gravi.



