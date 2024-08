Blitz a Ischia contro i furbetti degli ombrelloni 'segnaposto'

Pugno di ferro, a Ischia, contro i furbetti dell'ombrellone, quei bagnanti, cioè, che pensano di accaparrarsi un posto sulla spiaggia libera per tutta la vacanza occupando lo spazio con sdraio, parasole, paperelle e mercanzia varia: chi l'ha fatto, stamattina non ha trovato più nulla.

A Ischia Porto, infatti, la Guardia Costiera e la Polizia Municipale hanno passato al setaccio gli arenili pubblici proprio a caccia degli ombrelloni installati abusivamente.

L'operazione congiunta è stata organizzata per reprimere quello che viene definito un "malcostume estivo diffuso", quello - appunto - dei bagnanti che si stabiliscono per settimane sulle spiagge libere in barba alle ordinanze comunali che impongono di mantenere liberi gli arenili pubblici dal tramonto all'alba. I furbetti, invece, finita la loro giornata di mare, piantano gli ombrelloni sulla porzione preferita di spiaggia lasciandovi a mò di segnaposto anche lettini, sdraio, sedie e tutto ciò che può servire a 'marcare il trritorio' e tenere lontani gli altri bagnanti.

Gli uomini del tenente di vascello Magi e della comandante Romano stamane hanno controllato le spiagge libere del comune isolano capoluogo nelle zone di San Pietro e della Mandra sequestrando alla fine un intero furgone di attrezzature da spiaggia abusive, lasciate sugli arenili durante la notte senza però alcun diritto o concessione.

Una brutta sorpresa per i furbetti che dovranno quindi da oggi trovarsi uno spazio libero sul bagnasciuga, come tutti e come impongono d'altronde le norme comunali emanate proprio per evitare privilegi balneari sui tratti di arenile pubblico.





