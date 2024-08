Accoltella compagno della sua ex, arrestato 29enne

Un 29enne è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Milano in quanto ritenuto il presunto responsabile di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata e del ferimento del suo nuovo compagno. Il provvedimento è stato eseguito domenica scorsa. Lo ha reso noto oggi la questura di Milano.

"L'uomo - si legge in una nota - sottoposto a procedimento penale attualmente in corso per atti persecutori aggravati dal fatto di averli commessi nei confronti di persona con la quale era stato legato da relazione affettiva e tramite strumenti telematici , lo scorso 6 agosto, poco dopo le ore 15, avrebbe aggredito con un coltello l'attuale partner della sua ex compagna cagionandogli ferite all'addome e lussazione alla spalla giudicate guaribili in 21 giorni".

Il fatto è avvenuto in via Amoretti, dove il nuovo fidanzato, un 24enne, stava camminando con la ragazza quando è stato affrontato dall'ex che lo ha colpito con un fendente al petto, per poi scappare. Il ferito è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale ma non in pericolo di vita. Ora il presunto aggressore è stato rintracciato.



