A Roma la prima 'grattineria' d'Italia, seguirà poi Milano

I tocchi delicati con i polpastrelli, le unghie che accarezzano la pelle liberando da preoccupazioni e stress. Si tratta del "primo trattamento di grattini Asmr (Autonomous sensory meridian response) in Italia" made in Rome che "a settembre" approderà anche a Milano. "Un'esperienza terapeutica sensoriale rilassante e innovativa che favorisce il benessere fisico, mentale ed emotivo", come si legge sul sito web della "grattineria" fondata da una giovane romana. Tra gli obiettivi del trattamento: riduzione di stress e ansia e aumentare il benessere generale. Tutto, dunque, grazie all'esperienza Asmr che permette di provare, tramite stimoli delicati, come si legge ancora sul sito della grattineria, sensazioni fisiche, dai formicolii ai brividi, e psichiche, con sentimenti di euforia, felicità, pace o sonnolenza.

L'esperienza - che si prenota online - può avere una durata di 45 minuti o un'ora. Il trattamento più breve - "Intro", dal costo di 39 euro - prevede grattini su schiena, braccia, testa, mani. Quello più lungo - "Classico", da 55 euro - include anche un massaggio di 15 minuti in una zona a scelta, oltre ai grattini su schiena, busto, braccia e testa. Non mancano nemmeno i pacchetti regalo: "compleanno", "gioia", "di coppia".

La grattineria sui social è, comunque, già virale. In molti ne parlano, commentano o lasciano un mi piace. Complice un video pubblicato a maggio scorso su Tik Tok dove la pagina del format vanta anche oltre un milione di visualizzazioni. "Se non sai cosa regalarmi puoi farmi tranquillamente un abbonamento a vita qui", scrive una ragazza sul social network taggando un'altra persona. "Prima de annà a ballà se famo i grattini così stamo apposto pe' tutta la serata", si legge in un altro commento.

Ma non solo a Roma. Le richieste degli utenti sotto ai video pubblicati sui social arrivano da tutta Italia a conferma di quanto stia spopolando il format tra i giovani. "Urge apertura succursale a Udine, io già vi adoro", scrive una ragazza. A chi chiede che l'esperienza possa giungere anche a Napoli la pagina risponde "presto", con le dita incrociate. Al momento è possibile usufruire del trattamento soltanto all'interno di due centri benessere a Nord e a Sud della Capitale e, per l'estate, a San Felice Circeo. Ma da settembre - dopo un periodo di ferie - la grattineria coinvolgerà altre zone della città e d'Italia. Intanto, le lista d'attesa per chi si vuole prenotare già da ora, annunciano sul sito, sono aperte.



