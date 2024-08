Era a bordo del suo trattore quando durante una manovra ha colpito un arco in ferro che l'ha colpito al collo: è morto così, a Grumo Nevano (Napoli), un uomo di 58 anni del posto.

Sono stati i carabinieri della stazione di Grumo Nevano ad intervenire in una contrada rurale nei pressi di via Enrico Fermi. L'arco, dopo l'urto, si sarebbe spezzato e l'avrebbe colpito. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



