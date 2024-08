Drone blocca decollo dell'elisoccorso sopra Cortina

Lo stazionamento di un drone, manovrato da uno sconosciuto, ha impedito il decollo dell'elicottero dei vigili del fuoco che stavano ultimando un intervento di recupero di un'escursionista. L'episodio è avvenuto stamani nei pressi del rifugio "Vandelli" sulla catena dolomitica del Sorapis, nel territorio di Cortina D'Ampezzo.

Lo riferisce il Soccorso Alpino del Veneto. L'elicottero "Falco" era atterrato in piazzola al Vandelli, su richiesta del gestore che ha accompagnato equipe medica e tecnico vicino al lago del Sorapis, per una 51enne di Mantova con un sospetto trauma al piede.

La donna è stata medicata e sorretta fino all'imbarco, ma al momento di decollare, sopra l'elicottero stazionava un drone.

Non riuscendo a individuare il pilota tra la folla di visitatori del rifugio, si è dovuto attendere che il piccolo velivolo si allontanasse.



