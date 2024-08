Adesca minori sui social,23enne arrestato dalla polizia postale

Gli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Trento hanno arrestato un 23enne residente nella provincia di Trento ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale e di produzione di materiale multimediale di natura pedopornografica.

L'attività investigativa, condotta su segnalazione del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della polizia postale di Roma, ha avuto origine da una comunicazione nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia.

L'attività degli investigatori, coordinata dalla procura distrettuale, ha condotto all'individuazione del 23enne che, a seguito di perquisizione informatica, è stato trovato in possesso di numerosi files pornografici realizzati con l'utilizzo di minori di 18 anni.

La successiva analisi tecnico-forense svolta sui dispositivi elettronici sequestrati ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, evidenziando l'esistenza di due vittime minorenni adescate dall'indagato attraverso un noto social network, oltre ad una serie di condotte che spaziano dalla tentata violenza sessuale ad atti sessuali con minori e produzione di materiale di pornografia minorile.

Per questo il gip del Tribunale di Trento, accogliendo le richieste della Procura, ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti del 23enne, che è stato arrestato e condotto in carcere.



