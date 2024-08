Si lancia nella Fontana di Trevi per prendere monetine, multato

Si è lanciato nella fontana di Trevi per impossessarsi delle monetine lanciate dai turisti, ma è stato fermato dagli agenti della polizia locale. Un gesto costato a un 40enne indiano, una multa di 550 euro.

E' successo ieri pomeriggio intorno alle 18.30 di ieri. Gli agenti della polizia locale hanno prima fatto uscire l'uomo dalla fontana e poi, constatato che non aveva documenti lo hanno accompagnato nei loro uffici per l' identificazione e gli accertamenti di rito.

Oltre alla multa nei confronti del 40enne è stato emesso un ordine di allontanamento.



