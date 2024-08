Sharon, una donna in auto ha visto per prima la ragazza a terra

Una ragazza di Terno d'Isola è stata la prima persona che ha visto Sharon Verzeni a terra, uccisa a coltellate in strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio. La donna, come riporta l'Eco di Bergamo, passando con la macchina ha visto la barista di 33 anni stesa sul marciapiede a pancia in su.

In un primo momento, forse spaventata, si è allontanata, ma poi ci ha ripensato ed è tornata indietro. Nel frattempo si era già fermata l'auto di una coppia di fidanzati che ha chiamato il 112 e prestato i primi soccorsi a Sharon.

La donna è stata ascoltata dagli inquirenti anche se - scrive ancora il quotidiano - sul contenuto delle sue dichiarazioni resta il massimo riserbo.



