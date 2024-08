Italo-venezuelani, Rita Capriti 'isolata', Antonio Calvino 'sparito da venerdì'

"Sono tante le segnalazioni che continuo a ricevere in merito a italo-venezuelani arrestati o ricercati in Venezuela. Uno degli ultimi casi riguarda Antonio Calvino, di origini siracusane. Dal 9 agosto scorso non si hanno più tracce di Calvino, oppositore del governo, arrestato tre anni fa durante il Covid davanti al nostro consolato a Caracas per 'incitamento all'odio' con la presunta accusa di voler assaltare il nostro consolato e liberato lo scorso anno su pressione del nostro stesso governo. Ad avvisarci è stato il Comites degli italiani in Venezuela (organismo che si confronta con il consolato, ndr). Chiunque si rifiuta di andare a casa sua e della famiglia per verificare di persona cosa sia successo, perché hanno paura loro stessi di ritorsioni. Per cui abbiamo denunciato la cosa al console". Così Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia eletto all'estero.

Intanto, la sindaco di Capri Leone nonché deputata regionale di Forza Italia, Bernardette Grasso, ha espresso "profonda preoccupazione" per la vicenda di Rita Capriti, 45 anni, cittadina italo-venezuelana, la cui famiglia è originaria di Mirto, arrestata il 2 agosto in Venezuela. "La signora Capriti sarebbe isolata in una stanza e non in cella ed è in buone condizioni di salute, lo assicura il commissario Josè Dellacroiz, dirigente della struttura carceraria. Ma non è stata consentita la visita della vice console onoraria. Nei prossimi giorni riproverà a ottenere il permesso per incontrarla". Lo dice all'ANSA Grasso.

Capriti, esponente del partito di opposizione "Primero Justicia", "è stata prelevata dalle autorità locali nella notte tra l'1 e il 2 agosto e da allora è detenuta presso il Cicpc di Caña de Azucar, a Maracay".

"Le accuse sono di incitamento all'odio, terrorismo e resistenza a pubblico ufficiale. Ma sono accuse mossele per il suo impegno politico - prosegue il sindaco del comune sui Nebrodi -. Il ministero degli Esteri sta seguendo il caso dall'inizio dell'arresto. Tony il fratello della donna era già pronto a tornare in Sicilia ma è rimasto bloccato lì dopo l'arresto della sorella". Il loro padre emigrò dal comune del messinese una quarantina di anni fa per cercare lavoro. "Io mi ricordo di Rita quando era ragazzina", afferma Grasso che ha mantenuto costanti contatti con la famiglia di Rita Capriti.

"Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mi ha assicurato la sua piena solidarietà a Rita e alla sua famiglia, garantendo che il governo Italiano si attiverà con tutte le risorse diplomatiche a disposizione. Sia gli uffici ministeriali che l'ambasciata e il consolato sono in contatto con i figli e daranno aggiornamenti costanti", afferma Grasso. E promette: "Continuerò a seguire personalmente questa vicenda, in stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, sperando che si concluda nel migliore dei modi per Rita".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA