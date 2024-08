Yacht di 40 metri va a fuoco a Olbia, nessun ferito

Momenti di paura si sono vissuti a tarda sera per un incendio divampato su uno yacht di circa 40 metri, ancorato davanti alla spiaggia delle Saline, sulla costa sud del golfo di Olbia.

Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Olbia, che hanno raggiunto l'imbarcazione grazie alle motovedette della Guardia Costiera. La Sala operativa del Comando ha provveduto a inviare anche una squadra di sommozzatori e una barca dal nucleo nautico di Porto Torres. Sul posto sta operando anche un rimorchiatore di istanza al porto di Olbia. Non si segnalano feriti né dispersi. Tutte le persone a bordo hanno subito lasciato il panfilo a bordo di un tendere.

Ancora da chiarire le cause dell'incendio.



