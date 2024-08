Trovato morto l'escursionista disperso in val di Gressoney

E' stato trovato senza vita l'escursionista di 67 anni, di Milano, che risultava disperso da ieri in val di Gressoney. Il corpo era caduto per alcuni metri in una scarpata, lungo un sentiero, il numero 7, sopra Gaby (Aosta). L'uomo era in villeggiatura e ieri mattina era uscito dicendo di andare a fare una escursione al colle della Vecchia, valico a 2.185 metri di quota che si trova tra i comuni di Gaby e Piedicavallo (Biella). Non vedendolo più rientrare a casa e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, i familiari avevano dato l'allarme, facendo partire le ricerche.



