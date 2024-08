Un operaio è morto questa sera, intorno alle 21.45, nell'officina Tecnostill di Bareggio, in provincia di Milano. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, l'uomo è rimasto incastrato in un Bobcat, tra la pala e il telaio.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e dell'Ats Città metropolitana, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco di Milano. Ma non è stato possibile salvare l'uomo di 61 anni.



