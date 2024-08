Lista 'Impegno Medico', ostacolata partecipazione voto Ordini

Diversi Ordini provinciali dei medici relativamente alle prossime elezioni della categoria "hanno improvvisamente fissato come inizio del voto domenica primo giorno di settembre". Lo afferma la lista 'Impegno Medico' di Milano che ritiene sia "una mossa, a livello nazionale, per ostacolare alle elezioni la partecipazione di liste concorrenti". E chiede l'intervento del Ministro della Salute.

Basandosi anche su quanto pubblicato sul sito istituzionale della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) le elezioni sono state fissate l'1 settembre a Barletta, Bari, Genova, Venezia, Rimini e Perugia mentre a Messina sono state fissate il 6 settembre, ad Agrigento il 7 e a Modena l'8 settembre.

"In base alla normativa vigente le liste che intendono partecipare alle elezioni devono essere presentate dieci giorni prima della data stabilita e devono essere corredate da un numero di firme, autenticate dal presidente dell'Ordine, pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. In pratica significa che le firme di presentazione della lista - viene stigmatizzato da 'Impegno Medico' - siano da autenticare nel periodo di Ferragosto quando notoriamente mezza Italia è in ferie. Questo comportamento sia pur legittimo sul piano giuridico sembra violare la deontologia".



