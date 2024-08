Incontro con Chiang, acquisiti gli atti di Brugnaro in Consiglio

I verbali dell'intervento del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, indagato per concorso in corruzione, vanno agli atti della Procura nell'inchiesta sul malaffare in laguna.

In Consiglio comunale, sul conflitto di interessi, Brugnaro ha sempre parlato a braccio, con il suo linguaggio spezzato da frasi in dialetto e negando, almeno tre volte, di aver trattato con qualcuno la vendita del terreno dei Pili, 41 ettari a filo sulla laguna, tra i punti dell'inchiesta.

Il 2 agosto scorso, il Sindaco però riferisce in Consiglio comunale e questa volta ammette che ha incontrato l'imprenditore di Singapore Ching Chiat Kwong, anch'egli indagato, per valutare le sorti dell'area dei Pili, acquistata ad un asta per 5 milioni dallo stesso Brugnaro prima di entrare in politica.

"Il progetto era troppo impattante e non mi è piaciuto niente - ha chiosato il Sindaco il 2 agosto - e ho avuto grandi dubbi sulla bontà del progetto, il cui scopo principale doveva essere la realizzazione del palasport al servizio della città".

Parole, non solo queste, acquisite dai Pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini titolari dell'inchiesta. Parole che questa volta Brugnaro ha letto, da indagato e soppesando le circostanze con dati puntuali, sfuggendo alla tentazione di far pesare il proprio eloquio vivace. E proprio quanto riferito in Consiglio offre un percorso dettagliato sulla storia dei Pili, la cui cessione, l'acquisto ma anche destinazione edilizia previa bonifica risalirebbero a scelte politico-amministrative a lui precedenti così come, nelle more della nascita del Blind Trust per separare il ruolo pubblico da quello privato, sarebbe nato l'incontro con il magnate di Singapore ed ancora tutto sempre nell'interesse della città.

"Ad aprile 2016 ho incontrato a Ca' Farsetti Mr Ching, uno degli uomini più ricchi di Singapore, era interessato ad acquistare degli immobili a Venezia — ha detto Brugnaro in Consiglio — È stato lui a chiedere informazioni sui Pili". A seguire la cena nel dicembre 2017, "a casa mia per omaggiare un grande investitore mondiale e per vedere quale proposta avevano preparato" poi a giochi finiti Brugnaro ha detto "non li ho più rivisti né sentiti".

Intanto a parlare con i Pm è pronto l'ex assessore alla Mobilità Renato Boraso, arrestato per corruzione ed in carcere a Padova. Lo rende noto il legale di fiducia Umberto Pauro che, sui tempi, ipotizza che "potrebbe essere sentito non prima della prossima settimana. Intanto siamo pronti - spiega - a presentare l'istanza per l'audizione". Pauro aggiunge che in queste settimane sono state raccolte e studiate tutte le carte, e Boraso sarebbe pronto a rispondere punto su punto a tutte le accuse.

Secondo la Procura l'ex assessore avrebbe agito attraverso proprie società per interessarsi, incassando denaro, alla vendita di beni pubblici, a garantire appalti e cambio di destinazioni d'uso di alcune aree. Poi c'è l'intreccio con i presunti interessi di Brugnaro, che nascono quando il Comune mette in vendita Palazzo Papadopoli. Una prima asta da 14 milioni va a vuoto, poi una seconda, a 10,5 milioni, va a segno con Ching Chiat Kwong che si aggiudica l'immobile (ora inutilizzato). Una vendita "scontata", in ipotesi, per invitare il magnate di Singapore ad interessarsi anche del possibile affare per i 41 ettari dei Pili.



